Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил экс-главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина с днём рождения.

- Юрию Сёмину сегодня исполнятся 76 лет. Он ещё не сказал своего последнего слова в футболе?

- Он ещё молодой и перспективный тренер! Здоровья ему, такие специалисты нужны нашему футболу. Думаю, он ещё не сказал своего последнего слова в футболе, пока у нас проходимцы переходят из одной команды в другую. Думаю, ему можно ещё поработать, но тут уже зависит от руководителей клубов. Молодым тренерам не хватает опыта, но они кому-то сказки о своих навыках рассказывают. Желаю Юрий Павловичу, чтоб он ещё поработал где-то. Буду переживать за него и болеть.

- Можете назвать его одним из лучших специалистов в советском и постсоветском футболе?

- Конечно, да. Его можно поставить в один ряд с Бесковым, Лобановским, Ивановым, Кучеревским, Газзаевым, Емцем, Садыриным, Бышовцем, Романцевым и остальными.