Вера не смог назвать главного соперника «Оренбурга»

Один из лучших игроков «Оренбурга» Лукас Вера порассуждал о команде, которая является главным соперником его клуба в РПЛ. И так и не нашёл ответа на этот вопрос.

«Мы не об этом думаем. У нас осталось четыре матча, в которых нам необходимо набрать как можно больше очков. Хотим немного вперёд продвинуться», - цитирует аргентинца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Оренбург» благодаря удачным матчам, в основном на домашнем стадионе, идёт сейчас в РПЛ на восьмом месте. Клуб уже давно обеспечил себе спокойную концовку сезона, у команды Марцела Лички 39 очков. Впереди осталось четыре матча чемпионата России, ближайший из них – против «Урала» в гостях.

Хавбек «Оренбурга» Вера: «ЦСКА нас переиграл»