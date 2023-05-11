76-летний Сёмин готов и дальше тренировать

Известный российский тренер Юрий Сёмин отмечает день рождения. В четверг, 11 мая, бывшему рулевому «Локомотива» исполнилось 76 лет.

Сёмин сообщил о своей готовности и дальше работать тренером.

«Если меня куда-то пригласят, мне это будет интересно, я пойду и вам первым сообщу», - сказал Сёмин, чьи слова приводит «РИА Новости».

Последним на сегодняшний день клубом Юрия Сёмина остаётся «Ростов». У руля «жёлто-синих» опытный специалист провёл всего лишь семь матчей в августе-сентябре 2021 года. Сёмин известен главным образом по работе с «Локомотивом». Все три своих чемпионства «железнодорожники» завоевали при Сёмине.