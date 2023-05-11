Бывший тренер «Химок» и «Алании» попал в реанимацию

Бывший российский футболист, а ныне начинающий тренер Георгий Джиоев попал в ДТП. На данный момент его состояние оценивается как тяжёлое, пострадавший находится в реанимации в больнице.

Как сообщает Metaratings, в ночь с 10 на 11 мая Джиоев со своим братом ехал на автомобиле в районе села Кабардинка по дороге из Пятигорска. «Мерседес», в котором находились братья, оказался полностью разбит.

Джиоев известен по своим выступлениям за «Факел», «Кубань», «Томь», «Амкар» и другие российские клубы, а также работе в качестве помощника главного тренера в «Алании» и «Химках».