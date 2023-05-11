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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» ответили на вопрос о состоянии Норманна и Нгамалё

11 Мая 2023 • 18:35 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
14.05 16:30

В «Динамо» рассказали о состоянии полузащитник Матиаса Норманна и нападающего Муми Нгамалё. Как известно, оба футболиста ранее имели проблемы со здоровьем.

«Норманн и Нгамалё готовятся к матчу с «Ахматом» в общей группе», - комментарий пресс-службы московского клуба приводит ТАСС.

Матч Премьер-лиги между «Динамо» и «Ахматом» пройдёт в ближайшее воскресенье, 14 мая. Стартовый свисток футболисты и зрители на «ВТБ Арене» услышат в 16:30 по московскому времени.

Добавим, что на текущий момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Матиас Норманн Муми Нгамалё
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ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
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