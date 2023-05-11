Сёмин рассказал, чего пожелал себе на 76-летие

В четверг, 11 мая, день рождения отмечает известный российский тренер Юрий Сёмин. Экс-рулевому «Локомотива» исполнилось 76 лет. Сёмин отметил на вопрос, чего бы он пожелал себе на день рождения.

«Пожелаю себе на день рождения крепкого здоровья и всем близким хорошего настроения! В этот день получил много особенных поздравлений. Хочу всех поблагодарить!» - сказал Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Юрий Сёмин находится без работы с конца сентября 2021 года. Тогда опытный тренер ушёл из «Ростова», не проработал менее двух месяцев.