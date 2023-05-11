Мостовой предположил, почему Писарский перестал забивать

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о низкой результативности нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского. Напомним, 27-летний форвард пополнил стан самарского клуба минувшей зимой, перебравшись из «Оренбурга».

«Даже не знаю, что с ним произошло, ведь в первой части действительно много забивал. Такое часто бывает, когда после перехода в другой клуб что-то не получается. Можно предположить, что Писарский попал не в свою команду», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

При этом эксперт не исключил, что у Писарского может быть «звездная болезнь», ведь периодически это у него прослеживается.

В текущем сезоне футболист провел за «Крылья» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и стал автором одного ассиста.