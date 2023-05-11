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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой предположил, почему Писарский перестал забивать

11 Мая 2023 • 18:29 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
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14.05 14:00

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о низкой результативности нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского. Напомним, 27-летний форвард пополнил стан самарского клуба минувшей зимой, перебравшись из «Оренбурга».

«Даже не знаю, что с ним произошло, ведь в первой части действительно много забивал. Такое часто бывает, когда после перехода в другой клуб что-то не получается. Можно предположить, что Писарский попал не в свою команду», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

При этом эксперт не исключил, что у Писарского может быть «звездная болезнь», ведь периодически это у него прослеживается.

В текущем сезоне футболист провел за «Крылья» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и стал автором одного ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Мостовой Владимир Писарский
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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