Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал чемпионство санкт-петербургского «Зенита».

- Можно сказать огромное спасибо Манчини. Как только он ушёл, так сразу «Зенит» взял пять чемпионств подряд, ещё одну звезду. Ирония или нет, но это так. Когда ушёл Манчини и пришёл Семак, построился новый цикл в «Зените», и очень успешный цикл. Семак работает не просто хорошо, а очень хорошо. В смысле, он творит что-то невероятное, что раньше в России делал только «Спартак». Мне кажется, у «Зенита» есть большие шансы продолжать этот цикл. В следующем сезоне главным фаворитом будет снова «Зенит». И это может продлиться ещё многие годы.