Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Дзюба заслужил новый контракт с «Локомотивом»

11 Мая 2023 • 18:08 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
1 2.20 X 3.70 2 3.00
14.05 14:00

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном продлении контракта нападающего Артёма Дзюбы с «железнодорожниками».

«Дзюба заслужил новый контракт. Если бы я была в клубе, я бы предложила ему соглашение на один год с возможностью продления еще на один. Это максимум», — приводит слова Смородской РИА Новости.

По мнению функционера, Дзюба внес большой вклад в успехи «Локомотива», но не стоит забывать о работе главного тренера Михаила Галактионова, который поднял моральный дух команды.

В текущем сезоне Дзюба забил восемь голов и сделал четыре ассиста в 11 матчах за «красно-зеленых». Контракт нападающего с клубом истекает в конце июня 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Ольга Смородская Михаил Галактионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
18:31 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, чего пожелал себе на 76-летие
18:29 · Россия. Премьер-лига
Мостовой предположил, почему Писарский перестал забивать
18:26 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Торпедо» и «Химки» просто не соответствуют уровню РПЛ»
18:20 · Кубок России
Тихонов назвал главного фаворита Кубка России
18:08 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Дзюба заслужил новый контракт с «Локомотивом»
18:02 · Кубок России
Григорий Иванов: «Не стоит заранее отдавать финальный матч Кубка России «Лужникам»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов назвал секреты успеха «Зенита»
17:44 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил о переходе вратаря Гойло официально
17:37 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» сообщили о переходе игрока в «Зенит» 1
17:32 · Россия. Премьер-лига
«Если «Зенит» сейчас не отпустит Малкома, то он дурака начнёт валять» — Агент Сафонов
17:22 · Россия. Премьер-лига
Бузова напрашивается в Медиалигу – «Я играла с легендами футбола в Барселоне»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Бузова обратилась к Тарасову: «Забудь моё имя навсегда»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Оренбурга» Вера: «ЦСКА нас переиграл»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Вера назвал цель «Оренбурга» на остаток сезона
16:56 · Россия. Премьер-лига
Личка — о выкупе Мансильи: «Я очень рад, что обо всём уже договорились»
Все новости
Рекомендуем