Смородская: «Дзюба заслужил новый контракт с «Локомотивом»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном продлении контракта нападающего Артёма Дзюбы с «железнодорожниками».

«Дзюба заслужил новый контракт. Если бы я была в клубе, я бы предложила ему соглашение на один год с возможностью продления еще на один. Это максимум», — приводит слова Смородской РИА Новости.

По мнению функционера, Дзюба внес большой вклад в успехи «Локомотива», но не стоит забывать о работе главного тренера Михаила Галактионова, который поднял моральный дух команды.

В текущем сезоне Дзюба забил восемь голов и сделал четыре ассиста в 11 матчах за «красно-зеленых». Контракт нападающего с клубом истекает в конце июня 2023 года.