Бывший российский арбитр Игорь Егоров в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался против открытых переговоров судей с VAR, которые услышат болельщики.

«Не надо это нам запихивать, обезьянничать и подражать. Это мы должны задавать тон мировому судейству, а не мировой судейство нам. Не надо никаких переговоров! У судей тоже должны быть какие-то маленькие секреты, которые не могут быть общим достоянием. Я категорически против этого», — сказал Егоров.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что с нового сезона в Английской премьер-лиге болельщики услышат переговоры судей при использовании VAR.