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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» объявил о переходе вратаря Гойло официально

11 Мая 2023 • 17:44 Комментировать

«Зенит» официально объявил о летнем переходе в свои ряды голкипера Никиты Гойло, который сейчас играет за «Пари НН». Контракт с 24-летним футболистом рассчитан до завершения сезона 2026/2027.

Ранее о договорённости с «Зенитом» по трансферу Никиты Гойло сообщил Равиль Измайлов – генеральный директор «Пари НН».

Стоит сказать, что Гойло является воспитанником «Зенита». Ранее голкипер выступал за молодёжные команды питерского клуба.

В текущем чемпионате России Никита Гойло отыграл за «Пари НН» 11 матчей. В них вратарь пропустил 18 мячей.

Напомним, что «Зенит» недавно оформил пятый чемпионский титул подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Никита Гойло Пари НН трансферы футбола - лето 2023
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