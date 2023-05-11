В «Пари НН» сообщили о переходе игрока в «Зенит»

Равиль Измайлов, занимающий должность генерального директора «Пари НН», дал комментарий по поводу голкипера Никиты Гойло. По словам функционера, в летнее трансферное окно 24-летний футболист перейдёт в «Зенит».

«ФК «Пари НН» договорился с ФК «Зенит» о трансфере голкипера Никиты Гойло в петербургский клуб. Голкипер нашей команды по окончании этого сезона перейдет в стан чемпиона страны», - сказал Измайлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что за «Пари НН» Гойло провёл 18 матчей. Ранее он выступал за молодёжные команды «Зенита». 24-летний вратарь оценивается специалистами портала transfermarkt в 600 тысяч евро.

«Пари НН» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.