Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» сообщили о переходе игрока в «Зенит»

11 Мая 2023 • 17:37 Комментировать (1)

Равиль Измайлов, занимающий должность генерального директора «Пари НН», дал комментарий по поводу голкипера Никиты Гойло. По словам функционера, в летнее трансферное окно 24-летний футболист перейдёт в «Зенит».

«ФК «Пари НН» договорился с ФК «Зенит» о трансфере голкипера Никиты Гойло в петербургский клуб. Голкипер нашей команды по окончании этого сезона перейдет в стан чемпиона страны», - сказал Измайлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что за «Пари НН» Гойло провёл 18 матчей. Ранее он выступал за молодёжные команды «Зенита». 24-летний вратарь оценивается специалистами портала transfermarkt в 600 тысяч евро.

«Пари НН» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Равиль Измайлов Никита Гойло Пари НН трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
11 Мая 2023 в 17:51
ай и заместа кого он там будец.. кхе-кхе..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
18:26 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Торпедо» и «Химки» просто не соответствуют уровню РПЛ»
18:20 · Кубок России
Тихонов назвал главного фаворита Кубка России
18:08 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Дзюба заслужил новый контракт с «Локомотивом»
18:02 · Кубок России
Григорий Иванов: «Не стоит заранее отдавать финальный матч Кубка России «Лужникам»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов назвал секреты успеха «Зенита»
17:44 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил о переходе вратаря Гойло официально
17:37 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» сообщили о переходе игрока в «Зенит» 1
17:32 · Россия. Премьер-лига
«Если «Зенит» сейчас не отпустит Малкома, то он дурака начнёт валять» — Агент Сафонов
17:22 · Россия. Премьер-лига
Бузова напрашивается в Медиалигу – «Я играла с легендами футбола в Барселоне»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Бузова обратилась к Тарасову: «Забудь моё имя навсегда»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Оренбурга» Вера: «ЦСКА нас переиграл»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Вера назвал цель «Оренбурга» на остаток сезона
16:56 · Россия. Премьер-лига
Личка — о выкупе Мансильи: «Я очень рад, что обо всём уже договорились»
16:44 · Россия. Премьер-лига
Орлов: Что мешает «Спартаку» создать империю, как у «Зенита»?
16:43 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» назвали задачу на остаток сезона
Все новости
Рекомендуем