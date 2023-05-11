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Бузова напрашивается в Медиалигу – «Я играла с легендами футбола в Барселоне»

11 Мая 2023 • 17:22 Комментировать

Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова готова принять участие в проекте Медиалиги. Стоит сказать, что футбольная Медиалига в настоящий момент может похвастаться большой популярностью во многом из-за участия известных личностей.

В своём телеграм-канале Бузова обратилась к руководителям и спонсорам Медиалиги.

«Никто лучше меня не знает, что такое медийный футбол. В 2019 году играла с легендами футбола в Барселоне. Я всегда открыта для диалога. Нужна Ольга Бузова - обращайтесь напрямую!» - написала Бузова.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Бузова медиалига
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