Бузова обратилась к Тарасову: «Забудь моё имя навсегда»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметился новой порцией высказываний о своей бывшей супруге Ольге Бузовой. Звезда шоу-бизнеса отреагировала на выпады бывшего футболиста. Так, среди прочего, Тарасов говорил, что он «устал от вранья».

«Устал?! Забудь моё имя навсегда. Просто навсегда. Ало, Дима, седьмой год после развода пошёл, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро «Мало половин» «а капелла» петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив - это воспоминания о бывшей жене», - написала Бузова в своём телеграм-канале.

Напомним, что Дмитрий Тарасов не играет в футбол уже почти два года. В своё время он провёл восемь матчей за национальную сборную Россию. В них Тарасов записал на свой счёт один гол – в игре против Южной Кореи.

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