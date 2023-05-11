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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вера назвал цель «Оренбурга» на остаток сезона

11 Мая 2023 • 17:00 Комментировать
Урал
...
Оренбург
13.05 12:00

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о том, за какую позицию его команда борется в РПЛ.

«За какое место борется «Оренбург»? Пятое-шестое место — цель, к которой мы должны стремиться в этом сезоне. Впереди еще есть игры», — приводит слова Вера «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет шесть ассистов.

После 26 туров «Оренбург» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 39 очков. В следующем туре команда Марцела Лички встретится в гостях с «Уралом» (13 мая).

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Лукас Вера
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УРАЛ ОРЕНБУРГ
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