Вера назвал цель «Оренбурга» на остаток сезона

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о том, за какую позицию его команда борется в РПЛ.

«За какое место борется «Оренбург»? Пятое-шестое место — цель, к которой мы должны стремиться в этом сезоне. Впереди еще есть игры», — приводит слова Вера «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет шесть ассистов.

После 26 туров «Оренбург» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 39 очков. В следующем туре команда Марцела Лички встретится в гостях с «Уралом» (13 мая).