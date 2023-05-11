Личка — о выкупе Мансильи: «Я очень рад, что обо всём уже договорились»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о подписании полноценного контракта с аргентинским нападающим команды Брайаном Мансильей.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» выкупит южноамериканского футболиста у «Расинга» за 1,1 миллион евро. Контракт Мансильи с российским клубом будет рассчитан на три года.

«Я очень рад, что там обо всём уже договорились. Это очень хорошо для нас, потому что Мансилья — важнейший игрок для команды, один из ключевых футболистов», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, 26-летний Мансилья выступает за «Оренбург» с лета прошлого года. В текущем розыгрыше РПЛ нападающий провёл 19 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.