В «Оренбурге» назвали задачу на остаток сезона

Дмитрий Андреев, который занимает должность спортивного директора «Оренбурга», дал комментарий по поводу задачи команды на остаток сезона.

На текущий момент «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команде осталось сыграть против «Урала» (13 мая), «Зенита» (20 мая), «Торпедо» (27 мая) и «Динамо» (3 июня).

«Единственная задача «Оренбурга» на остаток сезона - подниматься выше в турнирной таблице. Других глобальных задач нет, поэтому надо обыгрывать каждого следующего соперника», - сказал Андреев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Матч «Урал» - «Оренбург» стартует 13 мая в 12:00 по московскому времени.