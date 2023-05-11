Личка назвал игроков, которые летом могут уйти из «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка назвал футболистов, которые могут покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

По словам Лички, уйти из «Оренбурга» могут сразу восемь игроков, которые провели хороший сезон и сейчас востребованы на рынке.

«Такие игроки, как Мансилья, Флорентин, Дима Воробьёв, Эктов, Аюпов и другие. Думаю, плюс-минус восемь человек могут нас покинуть. Понятно, что мы не хотим этого, но я думаю, что некоторых игроков точно будет тяжело удержать», — цитирует Личку «РБ Спорт».

После 26 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. До конца сезона командам осталось провести по четыре встречи.