«Медаль не отдам»: Ташуев отреагировал на лишение солигорского «Шахтёра» чемпионского титула

У «Шахтёра» из Солигорска отобрали титул чемпиона Беларуси за сезон 2022 года. Клуб сурово наказали за организацию договорных игр и незаконное стимулирование других команд.

Комментарий по поводу решения Белорусской федерации футбола дал Сергей Ташуев. Сейчас он тренирует «Ахмат», а в прошлом году работал как раз в Солигорске.

«Медаль я не отдам, ха-ха! Куда она денется? Более того, когда я стажировался с группой тренеров Белоруссии в Турции, мне подарили вымпел и подарок за заслуги перед белорусским футболом. Так что с медалью всё будет нормально!» - сказал Ташуев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Сергей Ташуев готовит «Ахмат» к гостевому матчу чемпионата России против «Динамо». Игра пройдёт в воскресенье, 14 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.