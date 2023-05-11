Личка перечислил лучших тренеров РПЛ

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос о лучшем тренере в чемпионате России.

«Я думаю, что сейчас в РПЛ много топ-тренеров. В 26-м туре мы встретились с очень хорошим специалистом Владимиром Федотовым. Также стоит отметить Абаскаля, который приходил в «Спартак» после тяжелого сезона и многое поменял в игре команды», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Помимо этого, 45-летний чешский специалист отметил работу Виктора Ганчаренко в «Урале», Сергея Семака в «Зените» и Валерия Карпина в «Ростове».

После 26 туров «Оренбург» под руководством Лички занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков.