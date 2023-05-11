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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лев Лещенко назвал чемпионство «Зенита» победой сборной Бразилии

11 Мая 2023 • 16:29 Комментировать

Известный артист Лев Лещенко высказался о пятом подряд чемпионстве «Зенита». Как известно, питерцы оформили титул в конце прошлой недели, когда обыграли на своём поле «Спартак» (3:2) в дерби двух столиц.

«Как отношусь к чемпионству «Зенита»? Да прекрасно! Как ещё можно относиться к победе сборной Бразилии. Она заслуженная. Всем и так всё понятно», - сказал Лещенко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Стоит сказать, что Лев Лещенко является болельщиком московского «Динамо». Если брать чемпионаты России, то лучший результат «бело-голубые» показали в 1994 году, когда они завоевали серебряные медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лев Лещенко
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