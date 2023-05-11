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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник «Оренбурга» Личка готов рассмотреть предложения от других клубов

11 Мая 2023 • 16:26 Комментировать
Урал
...
Оренбург
13.05 12:00

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о своём будущем.

По словам чешского специалиста, если летом ему поступит хорошее предложение от какого-либо другого клуба, он будет готов его рассмотреть.

«Мы об этом говорили с руководством «Оренбурга» и пришли к выводу, что, если мне поступит хорошее предложение и можно будет сделать шаг вперёд в тренерской карьере, то никто не будет против», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Также тренер подчеркнул, что на данный момент у него нет предложений от других команд, в том числе и от «Динамо», об интересе которого мы рассказывали ранее. 

После 26 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Свой ближайший матч команда Лички проведёт 13 мая против «Урала». Начало — в 12:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка
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УРАЛ ОРЕНБУРГ
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