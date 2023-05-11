Александр Мостовой – об Андрее Мостовом: «Когда уедет за границу, тогда и можно будет сравнивать нас»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался об Андрее Мостовом из питерского «Зенита». По словам экс-игрока «Сельты», на сегодняшний день его нельзя сравнивать с молодым однофамильцем.

«Когда Андрей уедет за границу, тогда и можно будет сравнивать нас. Хотя вряд ли переедет. Сейчас это невозможно. И пускай попробует забить столько голов, сколько я», - сказал Александр Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Александр Мостовой отметил, что у журналистов не получится задеть его вопросами о сравнении с Андреем Мостовым.

Добавим, что ранее Андрей Мостовой говорил о желании попробовать свои силы за границей.