Агент Роберто Фернандеса рассказал о восстановлении защитника «Динамо»

Агент Альберто Ромеро, представляющий интересы защитника «Динамо» Роберто Фернандеса, поделился информацией о состоянии игрока. Ранее столичный клуб сообщал, что у парагвайца повреждение мышцы бедра и на восстановление понадобится 4-6 недель.

«Роберто уже чувствует себя значительно лучше. Процесс лечения идет хорошо. Думаю, он восстановится даже раньше, чем через месяц», — приводит слова Ромеро Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

В 27-м туре чемпионата России «Динамо» примет на своем поле «Ахмат», встреча состоится 14 мая в 16:30 по мск.