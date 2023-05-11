Агент высказался о будущем Оганесяна в «Оренбурге»

Александр Маньяков, агент нападающего «Оренбурга» Степана Оганесяна, высказался о будущем своего клиента, права на которого принадлежат «Спартаку».

Маньяков отказался комментировать тему возможного выкупа 21-летнего игрока «Оренбургом», призвав дождаться окончания сезона.

«В первую очередь Степан хочет играть в футбол на высоком уровне, но не надо забывать, что он воспитанник «Спартака». У него есть контракт. Поэтому многое будет зависеть от позиции руководителей «Спартака» и тех предложений, которые будут у нас на руках», — цитирует Маньякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Оганесян провёл за «Оренбург» 20 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 500 тысяч евро.