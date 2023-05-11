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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филатов: «Галактионов решил свою задачу в «Локомотиве»

11 Мая 2023 • 15:07 Комментировать
Крылья Советов
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Локомотив Москва
1 2.20 X 3.70 2 3.00
14.05 14:00

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов поделился мнением о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера московской команды.

По мнению Филатова, 38-летний специалист справился с задачей, которая была поставлена перед ним в ноябре прошлого года. Эксперт также отметил, что новый тренер «Локомотива» грамотно использует новичков команды, благодаря чему «железнодорожники» сейчас демонстрируют уверенную игру.   

«Задача стояла выйти из плохого положения, он её решил. Пришли новые игроки, нужно было время, чтобы притереться к друг другу. Галактионову надо было расставить их всех по местам, чтобы они действовали наиболее выгодно для команды. Он с этим справился», — цитирует Филатова РИА Новости.

После 26 туров РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Свой ближайший матч «красно-зелёные» проведут 14 мая против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Филатов Михаил Галактионов
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