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Агент: «Со стороны руководства «Оренбурга» вопросов к Обухову нет, также его ценит Личка»

11 Мая 2023 • 14:50 Комментировать
Урал
...
Оренбург
13.05 12:00

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, контракт 31-летнего футболиста с «Оренбургом» будет действовать ещё один год. Как отмечает Пушкин, пока сторона Обухова не обсуждала с клубом возможное продление соглашения, отметив, что нападающий сможет принести своей нынешней команде ещё много пользы.

«Пока тему контракта никто не поднимает. Он старается, выходит на поле, приносит пользу команде. Со стороны руководства к нему вопросов вообще нет. Также его очень ценит Марцел, всё хорошо», — цитирует Пушкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Обухов провёл за «Оренбург» семь матчей, отметившись в них одним забитым голом. Рыночная стоимость Обухова сейчас оценивается в 350 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Обухов Оренбург Сергей Пушкин Марцел Личка
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УРАЛ ОРЕНБУРГ
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