Семак призвал другие команды подтягиваться к «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу гегемонии питерского клуба в российском футболе.

Напомним, что на прошлых выходных «Зенит» оформил титул чемпиона России. Питерцы стали чемпионами страны пятый раз подряд.

«Другие команды должны подтягиваться. Во всех европейских чемпионатах вопрос с чемпионом решен, и есть гораздо большие отрывы, но это не значит, что там неинтересный чемпионат», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Ближайший матч Премьер-лиги России «Зенит» проведёт 13 мая – против «Краснодара» на своём поле. После этой игры команду Сергея Семака наградят золотыми медалями.