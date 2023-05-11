Оливейра объяснил, почему игроки «Зенита» не хотят уезжать в Европу

Ассистент наставника петербургского «Зенита» Вильям де Олийвера назвал причины, по которым футболисты команды не хотят покидать чемпионат России и переезжать в европейские лиги.

«В России есть все: красивейший стадион, который принимал ЧМ-2018, хороший уровень футбола, жизни. Мы выигрываем РПЛ 5 лет подряд, но конкуренция присутствует. Не обращаем внимания на все эти разговоры», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в нынешнем сезоне за четыре тура до завершения. Стоит отметить, что это пятое подряд чемпионство подопечных Сергея Семака.