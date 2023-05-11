Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЭСК РФС поддерживает два резонансных решения Кукуяна в матче «Зенит» - «Спартак»

11 Мая 2023 • 13:55 Комментировать

На прошлых выходных в Российской премьер-лиге проходит матч между «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы выиграли со счётом 3:2 и досрочно оформили чемпионство. После игры в среде фанатов и экспертов разгорелись споры по поводу двух судейских решений Павла Кукуяна. Сначала он не назначил пенальти в пользу «Спартака», а затем, в ходе голевой атаки «Зенита», не усмотрел фола со стороны Кузяева.

Как стало известно sport24, экспертно-судейская комиссия РФС поддержит оба решения Кукуяна. В первом случае наступ со стороны защитника комиссия считает неакцентированным, а во втором случае фол был в другой фазе атаки.

В ближайшие часы или дни решения ЭСК будут обнародованы на официальном сайте РФС.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Павел Кукуян ЭСК РФС
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
14:50 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Со стороны руководства «Оренбурга» вопросов к Обухову нет, также его ценит Личка»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит ближайший матч
14:39 · Россия. Премьер-лига
Семак призвал другие команды подтягиваться к «Зениту»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: «В этом году чемпионство особенное»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Торпедо» не жалко, сами виноваты»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Оливейра объяснил, почему игроки «Зенита» не хотят уезжать в Европу
13:57 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «Бразильцы в ЦСКА пахали, их тоже иногда выворачивало наизнанку»
13:54 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» выступили за расширение РПЛ
13:44 · Россия. Премьер-лига
Булыкин поздравил Сёмина с днём рождения
13:41 · Россия. Премьер-лига
Соломатин: «Дзюба — специфический товарищ»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Менди сменил агента, чтобы уйти из «Челси»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Ерохин оценил уровень судейства в РПЛ
13:25 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, как «Зенит» отпраздновал чемпионство
13:24 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Никто не знает, останется ли Богосавац в «Ахмате» на следующий сезон»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Кузяев может играть в средней команде Ла Лиги»
Все новости
Рекомендуем