ЭСК РФС поддерживает два резонансных решения Кукуяна в матче «Зенит» - «Спартак»

На прошлых выходных в Российской премьер-лиге проходит матч между «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы выиграли со счётом 3:2 и досрочно оформили чемпионство. После игры в среде фанатов и экспертов разгорелись споры по поводу двух судейских решений Павла Кукуяна. Сначала он не назначил пенальти в пользу «Спартака», а затем, в ходе голевой атаки «Зенита», не усмотрел фола со стороны Кузяева.

Как стало известно sport24, экспертно-судейская комиссия РФС поддержит оба решения Кукуяна. В первом случае наступ со стороны защитника комиссия считает неакцентированным, а во втором случае фол был в другой фазе атаки.

В ближайшие часы или дни решения ЭСК будут обнародованы на официальном сайте РФС.