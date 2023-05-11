В «Оренбурге» выступили за расширение РПЛ

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка высказался о возможном изменении формата проведения Российской премьер-лиги.

«Реформа РПЛ? Плей-офф дает больше игр. Мне бы понравилось, если бы в Премьер-лиге было больше игр. Российский чемпионат достаточно качественный, чтобы в нем было 18 команд», - цитирует специалиста издание «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент чемпионат России проводится в 30 туров с участием 16 команд.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги досрочным чемпионом стал петербургский «Зенит», который за четыре тура до завершения сезона опережает ближайшего преследователя на 13 очков.