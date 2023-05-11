Булыкин поздравил Сёмина с днём рождения

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поздравил с днем рождения бывшего главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина. Сегодня, 11 мая, специалисту исполнилось 76 лет.

«Как не поздравить своего первого тренера! Под его чутким руководством я делал первые шаги в команде мастеров «Локомотива». Хочется пожелать ему здоровья, хорошего настроения и исполнения его задумок», - приводятся слова Булыкина на страницах издания «Спорт-Экспресс».

В чемпионате России Сёмин больше всего известен по работе в «Локомотиве». Под его руководством «железнодорожники» трижды выигрывали чемпионский титул.