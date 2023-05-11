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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин поздравил Сёмина с днём рождения

11 Мая 2023 • 13:44 Комментировать

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поздравил с днем рождения бывшего главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина. Сегодня, 11 мая, специалисту исполнилось 76 лет.

«Как не поздравить своего первого тренера! Под его чутким руководством я делал первые шаги в команде мастеров «Локомотива». Хочется пожелать ему здоровья, хорошего настроения и исполнения его задумок», - приводятся слова Булыкина на страницах издания «Спорт-Экспресс».

В чемпионате России Сёмин больше всего известен по работе в «Локомотиве». Под его руководством «железнодорожники» трижды выигрывали чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Дмитрий Булыкин
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