Соломатин: «Дзюба — специфический товарищ»

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

Эксперт признался, что не удивлён успехам 34-летнего футболиста в составе «железнодорожников», так как Дзюба является качественным футболистом. По мнению Соломатина, форварда мотивирует обида на главного тренера «Зенита» Сергея Семака, с которым он работал ранее.

«Конечно, он специфический товарищ. Помним же момент, где Артём от Богданыча (Семака) отвернулся, чтобы руку не жать. Возможно, эта обида помогает ему. Хочет доказать, что футболист», — цитирует Соломатина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего капитана сборной России в 4 миллиона евро.