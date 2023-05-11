Менди сменил агента, чтобы уйти из «Челси»

Сенегальский вратарь Эдуар Менди планирует покинуть лондонский «Челси» по завершении нынешнего сезона, об этом рапортует Chelsea-News.co.

Как сообщает источник, ради трансфера африканский вратарь сменил агента. Эдуар начал сотрудничество с Фали Рамадани. Игрок рассчитывает, что новый представитель сможет найти для него оптимальный вариант продолжения карьеры.

Ранее в СМИ сообщалось, что Менди может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».

В нынешнем сезоне сенегалец лишился места в стартовом составе «Челси». 31-летний голкипер провел девять матчей в Премьер-лиге и пропустил 12 мячей.