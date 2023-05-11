Ерохин оценил уровень судейства в РПЛ

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался насчет уровня судейства в Российской премьер-лиге.

«Судьи работают на хорошем уровне. В любом чемпионате в конкретном матче судьи могут совершать ошибки, как и футболисты. А в других матчах арбитры могут работать идеально», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

В недавнем матче чемпионата России «Зенит» встречался со столичным «Спартаком» и одержал победу со счетом 3:2. После этого успеха петербургский клуб стал недосягаем в турнирной таблице, гарантировав себе чемпионский титул.