Семак рассказал, как «Зенит» отпраздновал чемпионство

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поведал о том, как команда отпраздновала досрочную победу в Российской премьер-лиге. За четыре тура до завершения сезона «сине-бело-голубые» гарантировали себе золотые медали.

«Миг радости достаточно короткий. Мы порадовались, конечно. Это прекрасное ощущение, побеждать не надоедает. Ребята показали силу духа. Мы отдохнули пару дней и сейчас готовимся к следующему матчу», - передает слова специалиста пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что в последнем матче «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 3:2. Благодаря этому успеху питерцы стали недосягаемы в турнирной таблице.