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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Никто не знает, останется ли Богосавац в «Ахмате» на следующий сезон»

11 Мая 2023 • 13:24 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
14.05 16:30

Младен Ратковица, агент защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, действующий контракт 26-летнего серба с грозненским клубом рассчитан до середины 2024 года. По словам агента, будущее Богосаваца определится после окончания текущего сезона.

«Останется ли Мирослав в «Ахмате» на следующий сезон? Пока этого никто не знает.  Конкретики сейчас нет, но мы общались с несколькими российскими клубами», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше РПЛ защитник провёл 21 матч, отметившись четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Мирослав Богосавац Младен Ратковица
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ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
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