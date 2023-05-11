Агент: «Никто не знает, останется ли Богосавац в «Ахмате» на следующий сезон»

Младен Ратковица, агент защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, действующий контракт 26-летнего серба с грозненским клубом рассчитан до середины 2024 года. По словам агента, будущее Богосаваца определится после окончания текущего сезона.

«Останется ли Мирослав в «Ахмате» на следующий сезон? Пока этого никто не знает. Конкретики сейчас нет, но мы общались с несколькими российскими клубами», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше РПЛ защитник провёл 21 матч, отметившись четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.