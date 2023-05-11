Радченко: «Кузяев может играть в средней команде Ла Лиги»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался касательно перспектив хавбека «сине-бело-голубых» Далера Кузяева в Европе.

«Мог бы Кузяев заиграть заграницей? Смотря в каком чемпионате. Исходя из его стиля игры, ему бы подошел испанский чемпионат. В средней команде Ла Лиги он может играть», - приводит слова Радченко издание Metaratings.ru.

Далер выступает за петербургский коллектив с июля 2017 года. Срок действующего контракта хавбека с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше РПЛ Кузяев провел 22 матча, отметившись пятью голами и четырьмя ассистами.