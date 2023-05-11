Агент рассказал, есть ли у Божовича предложения из РПЛ

Футбольный агент Срджан Еремич, который представляет интересы сербского тренера Миодрага Божовича, высказался относительно возможного возвращения специалиста в РПЛ.

«Предложений из России нет, никто со мной по кандидатуре Миодрага не связывался. Балканы? Та же ситуация. Миодраг пока отдыхает», - приводит слова агента «РБ Спорт».

В чемпионате России Божович известен по работе с «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом» и другими клубами. Последней его командой был тульский «Арсенала». После ухода из этой команды в прошлом году специалист находится в статусе безработного.