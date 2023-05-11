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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЭСК РФС рассмотрела второй гол «Зенита» в матче со «Спартаком»

11 Мая 2023 • 12:32 Комментировать

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Поединок завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:2.

Второй гол питерцев в концовке первого тайма, который забил полузащитник Андрей Мостовой, вызвал споры. Во время трансляции могло показаться, что перед взятием ворот был фол со стороны игроков «Зенита», однако рефери не зафиксировал нарушения.

ЭСК РФС рассмотрела этот эпизод и признала правильным решением засчитать гол петербургского клуба.

Благодаря победе «Зенит» досрочно стал чемпионом Премьер-лиги за четыре тура до завершения сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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