Игрок «Оренбурга» Оганесян — о своих целях: «Появляться как можно чаще на поле, прогрессировать и забивать»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал о своих личных целях на оставшиеся матчи сезона. Напомним, что 21-летний футболист принадлежит московскому «Спартаку», а за «Оренбург» он выступает на правах аренды.

«Какая личная цель на остаток сезона? Появляться как можно чаще на поле, прогрессировать и забивать. Это прямая обязанность атакующего игрока», — цитирует Оганесяна «РБ Спорт».

Кроме того, нападающий заявил, что пока не думает о «Спартаке» и полностью сконцентрирован на игре за «Оренбург».

В нынешнем сезоне Оганесян провёл в составе «Оренбурга» 20 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. До конца текущего розыгрыша чемпионата России командам осталось провести по четыре игры.