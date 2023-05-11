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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко считает, что «Ростов» в нынешнем сезоне прыгнул выше головы эксклюзив

11 Мая 2023 • 13:00 Комментировать
Сочи
...
Ростов
14.05 19:00

Бывший полузащитник «Ростова» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что команда под руководством Валерия Карпина прыгнула выше головы в текущем сезоне.  

«Абсолютно! Я считаю, что команда прыгнула выше головы! Если взять эпизодами игру «Ростова», то он смотрелся в первом круге достаточно хорошо. Если брать второй, то команда бьётся и старается, где-то удача, пенальти те же. Да и вообще Валерий Карпин - опытный тренер, и те качества, которые есть у футболистов, он выжимает их на максимум. Мне кажется, если в линию добавить креативных защитников, полузащитников, нападающих, то есть создать конкуренцию футболистами дорогого уровня. Я тогда скажу: «Да, тогда «Ростов» сможет выстрелить за чемпионство». А на сегодняшний день, я думаю, что они прыгнули выше головы.

Будем надеяться, что найдутся люди, которые смогут добавить в финансовом плане. Хотя я не говорю, что «Ростов» бедная команда. Но если всё-таки конкурировать с московскими командами, то это необходимо», — сказал Деменко.

«Ростов» после 26 туров набрал 50 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от идущего на втором месте ЦСКА составляет всего лишь одно очко.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Максим Деменко РПЛ
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