Бывший полузащитник «Ростова» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что команда под руководством Валерия Карпина прыгнула выше головы в текущем сезоне.

«Абсолютно! Я считаю, что команда прыгнула выше головы! Если взять эпизодами игру «Ростова», то он смотрелся в первом круге достаточно хорошо. Если брать второй, то команда бьётся и старается, где-то удача, пенальти те же. Да и вообще Валерий Карпин - опытный тренер, и те качества, которые есть у футболистов, он выжимает их на максимум. Мне кажется, если в линию добавить креативных защитников, полузащитников, нападающих, то есть создать конкуренцию футболистами дорогого уровня. Я тогда скажу: «Да, тогда «Ростов» сможет выстрелить за чемпионство». А на сегодняшний день, я думаю, что они прыгнули выше головы.

Будем надеяться, что найдутся люди, которые смогут добавить в финансовом плане. Хотя я не говорю, что «Ростов» бедная команда. Но если всё-таки конкурировать с московскими командами, то это необходимо», — сказал Деменко.

«Ростов» после 26 туров набрал 50 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от идущего на втором месте ЦСКА составляет всего лишь одно очко.