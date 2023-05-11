Халилович — о Дзюбе: «Это прекраснейший игрок, по-прежнему один из лучших»

Тренер «Копера» Денис Халилович назвал игрока «Локомотива» Артёма Дзюбу лучшим нападающим страны.

По мнению специалиста, сейчас в России нет других форвардов сопоставимых по уровню с Дзюбой. Халилович считает, что несмотря на свои 34 года, нападающий «Локомотива» сможет выступать на самом высоком уровне ещё два года.

«Это прекраснейший игрок, тут даже нечего обсуждать Его стиль игры, то как он двигается, как забивает — никто не сравнится. Дзюба в свои 34 года по-прежнему один из лучших», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. После 26 туров РПЛ «железнодорожники» занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.