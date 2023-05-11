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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «За счёт фарта и 11-метровых «Ростов» смог оказаться наверху» эксклюзив

11 Мая 2023 • 12:25 Комментировать
Сочи
...
Ростов
14.05 19:00

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением, почему «Ростов» оказался вверху турнирной таблицы РПЛ.

«В «Ростове» не хватает качества, за счёт фарта и 11-метровых он смог оказаться наверху. Но очень тяжело быть наверху без качественных футболистов и качественной игры. Поэтому, я думаю такого второго сезона у него точно не будет», — сказал Булыкин.

После 26 туров «Ростов» расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда под руководством Валерия Карпина набрала 50 очков, отставание от ЦСКА, который идёт на второй строчке, составляет одно очко.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Дмитрий Булыкин РПЛ
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