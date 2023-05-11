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Борис Игнатьев: «Сёмин — лучший российский тренер»

11 Мая 2023 • 11:19 Комментировать

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказался о бывшем наставнике московского «Локомотива» Юрии Сёмине. Сегодня, 11 мая, Юрию Павловичу исполнилось 76 лет.

«Сёмин - лучший российский специалист, и не потому, что у него много регалий, а потому, насколько он знает предмет, как сильно проявляется его активность. Хотелось бы пожелать ему долгих и активных лет жизни», - передает слова специалиста издание Sport24.

Напомним, что последним местом работы Сёмина был «Ростов». Специалист покинул команду осенью 2021 года. В настоящий момент он находится в статусе безработного.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Борис Игнатьев
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