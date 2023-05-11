Билялетдинов: «Локомотиву» сейчас не найти нападающего лучше Дзюбы»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о будущем нападающего московской команды Артёма Дзюбы.

Напомним, действующий контракт 34-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до конца текущего сезона. Билялетдинов считает, что клубу необходимо продлевать соглашение со своим футболистом минимум на один сезон.

«На поле Артём смотрится не слабее других игроков «Локомотива» в плане физики. Сейчас попросту не найти нападающего лучше Дзюбы, надо договариваться с ним», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале нынешнего года. За «железнодорожников» нападающий успел провести 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.