Дуглас Сантос: «Зенит» выполнил свою задачу на сезон»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о нынешнем сезоне своей команды.

«Сезон получился тяжелым, однако мы сохраняли стабильность. «Зенит» выполнил свою задачу, которая заключалась в завоевании чемпионского титула. Команда очень старалась, именно поэтому мы выиграли пять титулов подряд», - передает слова Дугласа Soesporte.

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» отпраздновал победу над московским «Спартаком» со счетом 3:2. Благодаря этому успеху подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами страны. Отрыв питерцев от идущего вторым ЦСКА составляет 13 очков.