Абаев: «Локомотив» в следующем году будет претендовать на самые высокие места»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев высказался о выступлении «железнодорожников» под руководством главного тренера Михаила Галактионова.

«Результаты «Локомотива» говорят сами за себя, «Локомотив» преобразился. Команда летом усилится и в следующем году будет претендовать на самые высокие места. Они сделали большой шаг вперед», - передает слова Абаева Betonmobile.ru.

Напомним, что Галактионов занял пост наставника «Локомотива» в ноябре 2022 года. После 26 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» с 35 набранными очками занимают девятое место в турнирной таблице.