«Локомотив» поздравил Сёмина с днём рождения

Сегодня, 11 мая, день рождения отмечает известный российский специалист Юрий Сёмин. Тренеру исполнилось 76 лет. С праздником наставника поздравила пресс-служба московского «Локомотива».

«Сегодня исполняется 76 лет легендарному тренеру «Локо» Юрию Сёмину. Мы поздравляем вас с днём рождения! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов!» - говорится в публикации «железнодорожников».

Под руководством Сёмина «Локомотив» завоевал 12 трофеев, в том числе три титула чемпиона России.

Последним местом работы Юрия Павловича был «Ростов». Он покинул команду с берегов Дона в сентябре 2021 года.