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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернов - о матче с «Зенитом»: «Ошибка Селихова никак на игру не повлияла»

11 Мая 2023 • 09:26 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался об ошибке голкипера команды Александра Селихова в матче 26-го тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита». Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 2:3.

«Я не кричал Селихову отдать мне мяч. Саша хотел лучший вариант для передачи найти, но, видимо, чуть промедлил. Мы сразу же все его поддержали. И такая ошибка никак на игру не повлияла», - передает слова футболиста издание «Известия».

После 26 туров «Спартак» набрал 49 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «красно-белые» проведут против «Химок» в субботу, 13 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Селихов Никита Чернов
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