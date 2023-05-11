Чернов - о матче с «Зенитом»: «Ошибка Селихова никак на игру не повлияла»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался об ошибке голкипера команды Александра Селихова в матче 26-го тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита». Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 2:3.

«Я не кричал Селихову отдать мне мяч. Саша хотел лучший вариант для передачи найти, но, видимо, чуть промедлил. Мы сразу же все его поддержали. И такая ошибка никак на игру не повлияла», - передает слова футболиста издание «Известия».

После 26 туров «Спартак» набрал 49 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «красно-белые» проведут против «Химок» в субботу, 13 мая.